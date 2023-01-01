Ночная сказка (сериал, 2024) смотреть онлайн
2024, Ночная сказка 1 сезон
Боевики, Драмы18+
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Сюжет
Махир Йылмаз, комиссар полиции, двадцать лет вынашивает жажду мести за смерть своего отца, убитого мафией. Его жизнь меняется, когда он спасает загадочную девушку Джанфезу от преследователей. Они влюбляются друг в друга, но счастье оказывается под угрозой: Джанфеза — дочь Кюршата Кылымджы, мо�гущественного бизнесмена, причастного к убийству отца Махира.
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