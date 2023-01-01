Невоспетая Золушка
Wink
Сериалы
Невоспетая Золушка
8.62020, Unsung Cinderella: Byoin Yakuzaishi no Shohosen 1 сезон
Драмы18+

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Невоспетая Золушка (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Аой Мидори 8 лет работает фармацевтом в больнице. Она уверена, что лекарства связаны с повседневной жизнью пациентов, и поэтому фармацевты должны знать больше о своих пациентах. Поэтому она проводит больше времени со своими пациентами, чем другие фармацевты, и получает критику, что должна работать более эффективно. Однако она не отказывается от своих убеждений.

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Информация

Страна
Япония
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.2 IMDb