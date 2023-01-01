Невероятные спасения
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Невероятные спасения

Невероятные спасения (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Incredible Rescues 1 сезон
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Документальный сериал от National Geographic показывает трудовые будни команды спасателей, которые приходят на помощь людям, оказавшимся в экстремальной ситуации. Зрителям представляется уникальный шанс увидеть ход работы героев ― от анализа рисков и планирования до самой операции.

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