Невероятные спасения (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный сериал от National Geographic показывает трудовые будни команды спасателей, которые приходят на помощь людям, оказавшимся в экстремальной ситуации. Зрителям представляется уникальный шанс увидеть ход работы героев ― от анализа рисков и планирования до самой операции.



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