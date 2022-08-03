Не тот человек (сериал, 2018) смотреть онлайн

Не тот человек
Не тот человек
5.92018, Wrong Man 1 сезон
Документальный, Криминал18+

Документальный сериал о законе и беспорядке. «Не тот человек» рассматривает дела заключенных, которые сидят в тюрьме десятки лет, однако твердо заявляют о своей невиновности. Группа экспертов объединяется с местными следователями в попытке наконец-то докопаться до правды. Режиссером проекта выступил Джо Берлингер («Беседы с убийцей: Записи Теда Банди»).

Страна
США
Жанр
Криминал, Документальный

Рейтинг

7.0 IMDb