Не тот человек (сериал, 2018) смотреть онлайн

Документальный сериал о законе и беспорядке. «Не тот человек» рассматривает дела заключенных, которые сидят в тюрьме десятки лет, однако твердо заявляют о своей невиновности. Группа экспертов объединяется с местными следователями в попытке наконец-то докопаться до правды. Режиссером проекта выступил Джо Берлингер («Беседы с убийцей: Записи Теда Банди»).

