Наследники (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Борьба за любовь, доверие и власть разворачивается в увлекательной мелодраме от режиссера Абдухалила Мигнарова.



Два молодых и амбициозных парня, Мехриддин и Алишер, думали, что могут доверять друг другу, но вдруг оказались соперниками в любви. Мехриддин и Наргиза пылают страстью друг к другу, а Алишер, в свою очередь, оказавшись лишним, совершает роковой поступок. В результате на героев обрушиваются испытания, которые становится началом настоящей войны. Кого же из двух друзей выберет Наргиза?



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