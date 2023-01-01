НАСА: Необъяснимые материалы (сериал, 2016) смотреть онлайн
2016, NASA's Unexplained Files 1 сезон
Документальные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Существует ли жизнь за пределами нашей планеты? Невероятные съемки НАСА и интервью с космонавтами и учеными знакомят нас с историями НЛО.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb