Нас свел лунный свет: Запретная любовь (сериал, 2024) смотреть онлайн

В мире, где древний артефакт «Серебряный Лунный Волк» дарует невероятную силу, но обрекает своих наследников на роковые испытания, разворачивается история страсти, мести и запретного влечения. После того как мятежный волк Бабур поднимает восстание и уничтожает семью Брюс, единственная выжившая, принцесса-оборотень Лили, оказывается в плену у убийцы своей семьи. Униженная и раздавлена горем, она вынуждена нести бремя проклятия своего рода в стенах, ставших для нее золотой клеткой. Судьба преподносит Лили неожиданный и опасный дар — неудержимую, запретную связь с Уильямом, единственным сыном Бабура. Могучий и властный наследник врага оказывается ее судьбоносной парой, предназначенной самой Луной. Теперь Лили разрывается между долгом мести за свою семью и всепоглощающим чувством к тому, с кем ей никогда не должно было сойтись. Сможет ли их любовь пережить бушующую вокруг ненависть и коварные интриги? И какая цена будет заплачена за то, чтобы пойти против воли стаи и собственного сердца?

