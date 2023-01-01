Наруто (мультсериал, 2002) смотреть онлайн
Сюжет
История, с которой целое поколение научилось никогда не сдаваться. Аниме «Наруто» — сага о дружбе, силе духа и неистощимом оптимизме.
В альтернативной реальности мир полностью отказался от разв�ития военной техники и огнестрельного оружия. Вместо технологий используются ниндзя, владеющие боевыми техниками, сила которых проистекает из энергии чакр. В центре повествования троица друзей: Наруто, его друг Саске и подруга Сакура. Ребятам по 12 лет, и они проходят обучение, чтобы стать ниндзя. Наруто осиротел в младенчестве, и его жизнь наполнена трудностями, ведь некоторые жители деревни относятся к нему с неприязнью без всяких, на первый взгляд, видимых причин. Тем не менее, у мальчишки большая мечта: стать Хокагэ — главой своей деревни.
Получится ли у Наруто исполнить свою мечту? Какую тайну он откроет о своем происхождении? Многие поклонники аниме начинают смотреть «Наруто», чтобы поверить в себя и зарядиться светлой ностальгией.
Все сезоны сериала Наруто смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЯпония
ЖанрыМультфильмы, Фэнтези, Аниме
Рейтинг
- ХДРежиссёр
Хаято
Датэ
- МКРежиссёр
Масааки
Кумагаи
- ХКРежиссёр
Хироси
Кимура
- ТНРежиссёр
Тосия
Ниидомэ
- ДТАктриса
Дзюнко
Такэути
- ТНАктриса
Тиэ
Накамура
- НСАктёр
Нориаки
Сугияма
- КТАктёр
Коити
Тотика
- КИАктёр
Кадзухико
Иноуэ
- СМАктёр
Сётаро
Морикубо
- ЁМАктёр
Ёити
Масукава
- МКАктриса
Масако
Кацуки
- КТАктёр
Косукэ
Ториуми
- РЮАктриса
Рёка
Юдзуки
- КИАктёр
Кэнтаро
Ито
- КНАктриса
Кэйко
Нэмото
- ЮТАктриса
Юкари
Тамура
- НМАктриса
Нана
Мидзуки
- МЭАктёр
Масаси
Эбара
- МКСценарист
Масаси
Кисимото
- АЯСценарист
Акацуки
Яматоя
- ДТСценарист
Дзюнки
Такэгами
- КССценарист
Кацуюки
Сумидзава
- МЁСценарист
Митико
Ёкотэ
- СММонтажёр
Сэидзи
Морита