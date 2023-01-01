Наруто (мультсериал, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

История, с которой целое поколение научилось никогда не сдаваться. Аниме «Наруто» — сага о дружбе, силе духа и неистощимом оптимизме.



В альтернативной реальности мир полностью отказался от разв�ития военной техники и огнестрельного оружия. Вместо технологий используются ниндзя, владеющие боевыми техниками, сила которых проистекает из энергии чакр. В центре повествования троица друзей: Наруто, его друг Саске и подруга Сакура. Ребятам по 12 лет, и они проходят обучение, чтобы стать ниндзя. Наруто осиротел в младенчестве, и его жизнь наполнена трудностями, ведь некоторые жители деревни относятся к нему с неприязнью без всяких, на первый взгляд, видимых причин. Тем не менее, у мальчишки большая мечта: стать Хокагэ — главой своей деревни.



Получится ли у Наруто исполнить свою мечту? Какую тайну он откроет о своем происхождении? Многие поклонники аниме начинают смотреть «Наруто», чтобы поверить в себя и зарядиться светлой ностальгией.



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