Мы вместе
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Мы вместе

Мы вместе (сериал, 2022) смотреть онлайн

2022, Мы вместе 1 сезон
Документальные16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В новом проекте телеканала «Царьград» несколько многодетных семей из России делятся тем, что для них значит счастье, с какими трудностями приходится сталкиваться, когда в доме растет много детей, и о чем никогда нельзя забывать, воспитывая ребенка. Зрители узнают о жизни соотечественников, их стремлениях, и о том, как они сохраняют традиции.

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