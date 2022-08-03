Мунч
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Мунч

Мунч (сериал, 2016) смотреть онлайн

8.32016, Munch 4 сезона
Драма, Криминал18+

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О сериале

Французский сериал о бесстрашной юристке, которая ставит справедливость превыше всего. Габриэль Мунчовски по прозвищу Мунч руководит собственной юридической фирмой, которая специализируется на защите людей, попавших под ложное обвинение. Героиня готова на всe, чтобы помочь своим клиентам.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb