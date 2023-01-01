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Моя первая Библия
Актёры и съёмочная группа сериала «Моя первая Библия»

Актёры и съёмочная группа сериала «Моя первая Библия»

Актёры

Синтия Ливингстоун

Синтия Ливингстоун

Cynthia Livingstone
Актрисаозвучка
Роджер Брюл

Роджер Брюл

Roger Brule
Актёрозвучка
Энди Рено

Энди Рено

Andy Renault
Актёрозвучка
Рон Маршалл

Рон Маршалл

Ron Marshall
Актёрозвучка
Рич Свингл

Рич Свингл

Rich Swingle
Актёрозвучка
Дуглас Брюстер

Дуглас Брюстер

Douglas Brewster
Актёрозвучка
Майк Уоршэм

Майк Уоршэм

Mike Worsham
Актёрозвучка
Аньес Херрманн

Аньес Херрманн

Agnes Herrmann
Актрисаозвучка (в титрах: Agnes Hermann)
Алан Шмидт

Алан Шмидт

Alan Schmidt
Актёрозвучка

Сценаристы

Сьюзен Ким

Сьюзен Ким

Susan Kim
Сценарист

Композиторы

Чарли Бриссетт

Чарли Бриссетт

Charlie Brissette
Композитор