Мой таинственный миллиардер
Wink
Сериалы
Мой таинственный миллиардер

Мой таинственный миллиардер (сериал, 2025) смотреть онлайн

2025, My Two-Faced Billionaire Husband 1 сезон
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Миа вынуждена выйти замуж за Криса — жестокого миллиардера с изуродованной внешностью и инвалидностью. Его кузен Лео, обаятельный и коварный, постоянно преследует её, испытывая её верность. Но за холодной маской Криса Миа неожиданно находит доброту и ранимую душу. Кажется, она готова проникнуться к нему чувствами... Пока не узнаёт шокирующую правду.
Теперь Миа стоит перед выбором: предать того, кто начал доверять ей... или рискнуть всем ради человека, который может оказаться монстром?

Все сезоны сериала Мой таинственный миллиардер смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Мелодрама

Рейтинг