Мой любимый пожарный (сериал, 2025) смотреть онлайн

Маргарет Фостер — наследницы состоятельного семейства, чья жизнь в одно мгновение переворачивается с ног на голову. Пытаясь спасти фамильные ценности во время свирепствующего в Лос-Анджелесе пожара Палисейд, она становится свидетельницей ужасающего предательства: ее жених изменяет ей с собственной сводной сестрой. Отчаянная и преданная, оказавшись в ловушке огня, Маргарет спасена загадочным и харизматичным пожарным по имени Крис. Руководствуясь болью предательства и желанием защитить наследство своей покойной матери от манипуляций отца, который хочет выдать ее замуж ради политического союза, Маргарет принимает импульсивное решение. Она заключает брачный контракт с человеком, который спас ей жизнь — пожарным Крисом.

Что скрывает за своей униформой этот молчаливый спасатель? Истинная ли это любовь, вспыхнувшая в огне, или же этот фиктивный брак таит в себе новые, еще более опасные тайны?

