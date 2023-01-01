Момент (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Кормление птенцов, ночная охота, создание гнезда — обычные, но очень красивые моменты в жизни птиц. Неспешный и внимательный к деталям, этот проект поможет увидеть и другие вещи, которые человек, давно отдалившийся от природы, часто не замечает — дыхание травы, блестящий рой насекомых и землю с высоты птичьего полeта.



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