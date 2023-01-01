Могучая кучка
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Могучая кучка

Могучая кучка (мультсериал, 2021) смотреть онлайн

7.12021, Могучая кучка 1 сезон
Мультсериалы12+

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Сюжет

Сериал «Могучая кучка» поведает зрителю истории лучших друзей: Гальки, Клубнички, Прутика и Листа. Наши герои живут на запущенном заднем дворе дома. Каждый день они устраивают себе испытания. Иногда их забавы подвергают дружбу персонажей проверке на прочность. Пока всe обходилось. Сами герои называют себя «Могучая кучка», потому что уверены, что их дружба – это величайший дар, наделяющий их суперсилой. А жить в таких условиях, в которых живут Клубничка, Листок, Галька и Прут, без суперсилы очень сложно.

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