Могучая кучка (мультсериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Могучая кучка» поведает зрителю истории лучших друзей: Гальки, Клубнички, Прутика и Листа. Наши герои живут на запущенном заднем дворе дома. Каждый день они устраивают себе испытания. Иногда их забавы подвергают дружбу персонажей проверке на прочность. Пока всe обходилось. Сами герои �называют себя «Могучая кучка», потому что уверены, что их дружба – это величайший дар, наделяющий их суперсилой. А жить в таких условиях, в которых живут Клубничка, Листок, Галька и Прут, без суперсилы очень сложно.



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