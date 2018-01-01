Миллионер на содержании (сериал, 2024) смотреть онлайн

Изабелла, богатая молодая леди, влюбляется в Эндрю с первого взгляда. Узнав, что он живёт в бедности, она предлагает «усыновить» его и «купить» его любовь за деньги. Постепенно Эндрю тоже влюбляется в нее. Однако компания отца Изабеллы внезапно разоряется, и она оказывается по уши в долгах. Её отец кончает жизнь самоубийством, а Эндрю внезапно пропадает без вести. Изабелле приходится расплачиваться с долгами и влачить жалкое существование. Проходят годы, и теперь Изабелла подрабатывает в баре, где вновь встречает Эндрю — того самого мужчину, который когда-то разбил ей сердце, а теперь стал самым богатым человеком в Нью-Йорке. В этот момент она понимает, что так и не смогла забыть того, кто причинил ей больше всего боли. Но теперь их миры разделяет пропасть. Смогут ли они, несмотря на огромное давление, снова быть вместе?



