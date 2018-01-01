Миллиардер по вызову
Миллиардер по вызову

Миллиардер по вызову (сериал, 2025) смотреть онлайн

2025, The Billionaire Escort 1 сезон
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Хелена, мать-одиночка, едва сводит концы с концами. Чтобы произвести впечатление на высокомерных родственников, она нанимает Коулза — мужчину, который должен сыграть роль её богатого бойфренда на семейном ужине. Коулз оказывается настоящим миллиардером, а Хелена — дочерью богатого отца, о чём даже не подозревала.
Превратится ли их фальшивый роман в настоящую любовь?

