Смотреть клипы Меланхоличное

Сюжет

Если душа требует лирики, этот плейлист станет вашим идеальным спутником. Здесь собраны пронзительные, меланхоличные композиции, под которые можно и помечтать, и погрустить, и задуматься о планах на будущее.



В нашей подборке мы собрали самые проникновенные песни российских и зарубежных исполнителей. А чтобы в них погрузиться, — нужно просто нажать на play.



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