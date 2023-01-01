Смотреть клипы Меланхоличное

Меланхоличное
Wink
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Меланхоличное
7.62024, Меланхоличное 1 сезон
Поп, Рок18+
Меланхоличная подборка на случай, если вы внезапно загрустили. Красивые слова, чувственные аранжировки и чарующая мелодика: все для поклонников музыки разбитых сердец.

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Если душа требует лирики, этот плейлист станет вашим идеальным спутником. Здесь собраны пронзительные, меланхоличные композиции, под которые можно и помечтать, и погрустить, и задуматься о планах на будущее.

В нашей подборке мы собрали самые проникновенные песни российских и зарубежных исполнителей. А чтобы в них погрузиться, — нужно просто нажать на play.

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