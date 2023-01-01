Механическая планета
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Механическая планета

Механическая планета (мультсериал, 2017) смотреть онлайн

9.02017, Clockwork Planet 1 сезон
Аниме, Фантастика18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Действие разворачивается в мире, который был уничтожен, но затем полностью воссоздан в виде заводного механизма. В один прекрасный день на дом ученика старшей школы Наото Миуры падает чeрный ящик, внутри которого оказывается девушка-робот.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.4 IMDb