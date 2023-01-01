Смотреть клипы Мечтательное

Сюжет

Откройте плейлист проникновенным треком «Падающие звезды» от группы Твин Пикс. Их завораживающее звучание с ретро-оттенками погрузит вас в состояние созерцательности и внутренней гармонии.



Продолжит эту линию группа «Дорогой Дневник» от одноименной группы — её бархатный вокал и неспешная мелодия подарят ощущение уюта и безмятежности. Добавит задумчивости совместная композиция «Она близко» от хип-хоп-исполнителей A.V.G. и Goro, в которой музыканты рассуждают о строки заставят вас на миг забыть повседневные заботы.





Включайте этот плейлист, когда захотите отвлечься от суеты и окунуться в атмосферу созерцательного спокойствия. Пусть эти проникновенные мелодии станут саундтреком для ваших мечтаний.



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