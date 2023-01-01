Мажорка (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

После смерти матери Ализе росла с отцом, который потакал всем ее капризам. Неудивительно, что красавица выросла с абсолютно несносным характером и ощущением, что все вокруг ей должны. Узнав, что папенька решил жениться снова, Ализе в отчаянии — неужели теперь ей придется делить с кем-то вниман�ие отца? И тут в ее голове зреет коварный план: она решает выйти замуж за первого встречного, лишь бы насолить отцу. Каково же ее удивление, когда родитель не только не пытается ее отговорить, но и не спешит вытащить дочь из дома небогатого мужа-автослесаря, въехав в который, Мажорка стала чуть ли не прислугой его вздорной семейки.



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