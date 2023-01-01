Майя. Рождени�е легенды
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Майя. Рождение легенды

Майя. Рождение легенды (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Майя. Рождение легенды 1 сезон
Документальные6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Документальный фильм, который развенчивает мифы западных учeных и рассказывает о таинственной цивилизации майя через факты, выявленные в археологических исследованиях. Вечный круговорот смерти и воскрешения, древние мифы, календарь майя и их современные потомки.

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