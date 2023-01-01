Майя. Рождение легенды (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм, который развенчивает мифы западных учeных и рассказывает о таинственной цивилизации майя через факты, выявленные в археологических исследованиях. Вечный круговорот смерти и воскрешения, древние мифы, календарь майя и их современные потомки.



Все сезоны сериала Майя смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.