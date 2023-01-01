Matchroom. Геннадий Головкин vs Камил Шеремета (сериал, 2020) смотреть онлайн
2020, Matchroom. Gennady ‘GGG’ Golovkin vs Kamil Szeremeta 1 сезон
Документальные18+
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Сюжет
Геннадий Головкин защищает чемпионские пояса IBO и IBF в среднем весе в бою против поляка Камила Шеремета, за спиной которого 21 победа без единого поражения. Головкин, в свою очередь, готов поставить рекорд и провести 21-ю защиту титулов.
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