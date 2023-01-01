Matchroom. Энтони Джошуа vs Кубрат Пулев
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Matchroom. Энтони Джошуа vs Кубрат Пулев

Matchroom. Энтони Джошуа vs Кубрат Пулев (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, Matchroom. Anthony Joshua vs Kubrat Pulev 1 сезон
Документальный18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

12-раундовый матч двух нокаутeров Энтони Джошуа и Кубрата Пулева. Бой долгое время откладывался – вначале из-за травмы Пулева, затем из-за пандемии. В итоге боксeры сошлись в титульном поединке под сводами британской арены «Уэмбли».

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Страна
Великобритания
Жанр
Документальный

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