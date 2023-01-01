Matchroom. Девин Хейни vs Юриоркис Гамбоа (сериал, 2020) смотреть онлайн
2020, Matchroom. Devin Haney vs Yuriorkis Gamboa 1 сезон
Документальные18+
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Сюжет
12-раундовый поединок за звание чемпиона в лeгком весе по версии WBC. 21-летний американец Девин Хейни в ранге фаворита защищает свой титул в бою против 38-летнего кубинца Юриоркиса Гамбоа. Традиционно для лeгкого веса бой богат на события, зрелищные комбинации и эффектные удары.
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