Matchroom. Девин Хейни vs Юриоркис Гамбоа (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

12-раундовый поединок за звание чемпиона в лeгком весе по версии WBC. 21-летний американец Девин Хейни в ранге фаворита защищает свой титул в бою против 38-летнего кубинца Юриоркиса Гамбоа. Традиционно для лeгкого веса бой богат на события, зрелищные комбинации и эффектные удары.



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