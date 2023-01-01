Matchroom. Александр Усик vs Дерек Чисора (сериал, 2020) смотреть онлайн
2020, Matchroom. Oleksandr Usyk vs Dereck Chisora 1 сезон
Документальные18+
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Сюжет
Бой в категории тяжеловесов, к которому Александр Усик шел два года. Поединок с топовым представителем самой престижной весовой категории бокса по разным причинам несколько раз срывался. После долгого ожидания метящий в чемпионы Александр Усик наконец встретился с опытным Дереком Чисорой.
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