Машины сказки (мультсериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Разносторонняя героиня открывает новую грань своего таланта. Маша – просто потрясающая рассказчица! В каждой серии она знакомит своих кукол с известными русскими сказками, добавляя в них собственные фантазии и незаурядные выводы, которые покорят как юных зрителей, так и их родителей.



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