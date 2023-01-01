Машины сказки
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Машины сказки

Машины сказки (мультсериал, 2011) смотреть онлайн

2011, Машины сказки 1 сезон
Мультсериалы0+

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Сюжет

Разносторонняя героиня открывает новую грань своего таланта. Маша – просто потрясающая рассказчица! В каждой серии она знакомит своих кукол с известными русскими сказками, добавляя в них собственные фантазии и незаурядные выводы, которые покорят как юных зрителей, так и их родителей.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.2 IMDb