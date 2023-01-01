Маленькая школа Хелен
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Маленькая школа Хелен

Маленькая школа Хелен (мультсериал, 2017) смотреть онлайн

8.02017, Helen's Little School 1 сезон
Мультсериалы, Семейные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Хелен, маленькая 5-летняя любознательная девочка, которая вечно открывает для себя что-то новое, поэтому придумывает различные уроки для своих игрушечных друзей. Но, так как у неe ещe нет опыта настоящей школьной учительницы, Хелен приходится преодолевать различные трудности, которые устраивают ей еe ученики.

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