Любовь по тарифу «Элит» (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Захватывающая драма с элементами романтики и триллера для тех, кто верит, что любовь и смелость могут все изменить после 40.
В центре сюжета — сильная и независимая героиня, владелица кондитерского фургона, чья жизнь в одночасье превращается в кошмар. Попав в сети жестокого мафиозного клана, она вынуждена согласиться на брак по принуждению, чтобы спасти себя и свое дело. Отчаянно ища защиту, она обращается к таксисту, даже не подозревая, что за рулем скрывается один из самых влиятельных и загадочных миллиардеров страны.
Это не случайная встреча. Это — испытание. Богач, уставший от лжи и корысти, ищет человека, который полюбит его не за состояние, а за личность. Под маской простого водителя он хочет увидеть ее истинное нутро: ее смелость, доброту и страх.
Искра между ними вспыхивает мгновенно, но их зарождающемуся чувству угрожают смертельные опасности. Цепкие щупальца мафии, горькие предательства самых близких и шокирующие секреты, которые выходят на свет, ставят под удар все, что им дорого. Самый сокрушительный удар ждет героиню впереди — ей предстоит сразиться за дочь, о существовании которой она никогда не знала.
Этот сериал — не просто история о любви. Это история о пробуждении женщины в расцвете лет, которая находит в себе силы бороться за свое счастье, свободу и право быть с тем, кого выбрало ее сердце. Сможет ли она разгадать все загадки, довериться мужчине, чья жизнь — тоже сплошная ложь, и обрести семью, о которой всегда мечтала?