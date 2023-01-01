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LEGO Мир Юрского периода: Легенда острова Нублар

LEGO Мир Юрского периода: Легенда острова Нублар (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

8.62019, Lego Jurassic World: Legend of Isla Nublar 1 сезон
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Анимационный сериал с персонажами конструктора LEGO Jurassic World. В центре сюжета ― специалист по поведению животных Оуэн Грейди и помощница управляющего парка Клэр Диринг, который постоянно сталкиваются с разнообразными проблемами ― от сбежавших динозавров до нерадивых туристов.

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Информация

Страна
США
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «LEGO Мир Юрского периода: Легенда острова Нублар»

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