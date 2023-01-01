LEGO Эльфы (мультсериал, 2015) смотреть онлайн
2015, Lego Elves 1 сезон
Мультсериалы6+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
После смерти любимой бабушки юная Эмили Джонс получает в память о ней старинный кулон, обладающий волшебной силой. Благодаря ему девочка попадает в сказочную страну Эльфендейл, где обитают феи и эльфы. Они становятся лучшими друзьями Эмили и открывают ей древние магические секреты.
Все сезоны сериала LEGO Эльфы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.