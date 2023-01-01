Легенда о Белом Ките
Wink
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Легенда о Белом Ките
7.81997, Hakugei densetsu 1 сезон
Фантастика, Приключения18+

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Легенда о Белом Ките (сериал, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Японский аниме-сериал, основанный на романе Германа Мелвилла «Моби-Дик». Действие перенесено в будущее. Человечество освоило космос, и большие космические корабли стали не нужны. Их теперь называют «китами», а людей, которые разбирают заброшенные суда на запчасти — «китобоями». Одним из них стремится стать молодой искатель приключений Лакки Лак, мечтающий попасть в команду капитана лучшего «китобойного» корабля Ахава.

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Рейтинг

7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Легенда о Белом Ките»

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