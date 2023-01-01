Смотреть клипы Креативное

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Устали от стандартных режиссерских и операторских решений? Вы по адресу.



Здесь мы собрали самые оригинальные, яркие и выделяющиеся клипы их нашей личной библиотеки. Яркая картинка, интересный видеоряд или по-настоящему креативная музыка — все это можно найти тут, в нашей подборке.



Клипы от набирающих популярность самородков российского инди, нетривиальная поп-музыка нового образца и эксперименты, которые вряд ли оставят равнодушными даже самых искушенных любителей современного визуального искусства. Парнишка, ВЕСНУШКА, груша и многие другие артисты ждут вашего внимания.



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