Смотреть клипы Креативное

Креативное
Wink
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Креативное
6.22024, Креативное 1 сезон
Поп, Электронная музыка18+
Непредсказуемый, харизматичный, странный… Это плейлист для тех, кому хочется свежести, странности и «чего-то эдакого».

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Клипы от набирающих популярность самородков российского инди, нетривиальная поп-музыка нового образца и эксперименты, которые вряд ли оставят равнодушными даже самых искушенных любителей современного визуального искусства. Парнишка, ВЕСНУШКА, груша и многие другие артисты ждут вашего внимания.

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