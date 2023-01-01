Космос (сериал, 2019) смотреть онлайн
8.02019, SPACE 1 сезон
Документальные12+
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Сюжет
Научно-познавательный сериал от National Geographic приглашает зрителей в космическую экспедицию с целью найти ответы на множество вопросов вселенского масштаба. Ученые, исследующие космос, расскажут о самых прогрессивных открытиях и загадках, которые еще только предстоит разгадать.
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