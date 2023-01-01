Комики на грани здравого смысла
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Комики на грани здравого смысла

Комики на грани здравого смысла (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, ON TOUR WITH ASPERGER'S ARE US 1 сезон
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В центре документального сериала — тур уникального коллектива комиков, объединенного общим диагнозом (синдром Аспергера). За шесть недель ребята проделают увлекательное путешествие от Бостона до Лос-Анджелеса, во время которого они будут делиться своими нестандартными размышлениями о жизни. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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