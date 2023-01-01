Клятва (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный сериал, разоблачающий деятельность сетевой компании NXIVM. «Нексиам» предлагал женщинам тренинги личностного роста и семинары по профессиональному развитию, однако на деле клиентки попадали в дикие условия секс-рабства и адского труда. Компания оказалась чем-то средним между финансовой пирамидой и сектой. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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