Клинок, рассекающий демонов (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Эпичная история о мужестве, семье и борьбе со злом — все это вы найдете в аниме «Клинок, рассекающий демонов». Японский хит с интригующим сюжетом и прекрасной графикой.



Дейс�твие разворачивается в Японии эпохи Тайсе. Тандзиро — старший сын в большой семье, живущей на отдаленной горе. После смерти отца юноша берет на себя заботу о матери, а также о младших братьях и сестрах. Однажды, отправившись в деревню, чтобы обменять уголь на продукты, он вынужден задержаться до утра из-за плохой погоды. В ту же ночь в их дом проникает демон и убивает всех, кроме младшей сестры Тандзиро — Нэдзуко. Кровь чудовища попадает в ее организм и превращает девушку в монстра. Только благодаря сильной воле она сохраняет остатки человеческого разума. Тогда брат решает стать охотником на демонов и отправляется искать способ исцелить Нэдзуко.



Смотреть аниме «Клинок, рассекающий демонов» — это как отправиться в увлекательное путешествие, доказывающее, что даже в самом темном мире всегда найдется место свету, если у вас есть сила духа и верные друзья рядом.



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