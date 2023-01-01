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Клинок, рассекающий демонов (мультсериал, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Эпичная история о мужестве, семье и борьбе со злом — все это вы найдете в аниме «Клинок, рассекающий демонов». Японский хит с интригующим сюжетом и прекрасной графикой.
Дейс�твие разворачивается в Японии эпохи Тайсе. Тандзиро — старший сын в большой семье, живущей на отдаленной горе. После смерти отца юноша берет на себя заботу о матери, а также о младших братьях и сестрах. Однажды, отправившись в деревню, чтобы обменять уголь на продукты, он вынужден задержаться до утра из-за плохой погоды. В ту же ночь в их дом проникает демон и убивает всех, кроме младшей сестры Тандзиро — Нэдзуко. Кровь чудовища попадает в ее организм и превращает девушку в монстра. Только благодаря сильной воле она сохраняет остатки человеческого разума. Тогда брат решает стать охотником на демонов и отправляется искать способ исцелить Нэдзуко.
Смотреть аниме «Клинок, рассекающий демонов» — это как отправиться в увлекательное путешествие, доказывающее, что даже в самом темном мире всегда найдется место свету, если у вас есть сила духа и верные друзья рядом.
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыМультфильмы, Боевики, Фэнтези, Аниме
Рейтинг
- ХСРежиссёр
Харуо
Сотодзаки
- НХАктёр
Нацуки
Ханаэ
- АКАктриса
Акари
Кито
- ХСАктёр
Хиро
Симоно
- ЁМАктёр
Ёсицугу
Мацуока
- Актёр
Такахиро
Сакурай
- СХАктриса
Саори
Хаями
- КИАктёр
Кадзухико
Иноуэ
- ТЯАктёр
Такуми
Ямадзаки
- ММАктёр
Мамору
Мияно
- СТАктёр
Синъя
Такахаси
- ХОАктёр
Хотю
Оцука
- МИАктриса
Манака
Ивами
- КУАктёр
Коки
Утияма
- ЮТАктёр
Юсукэ
Тонодзаки
- ЁХАктёр
Ёсиаки
Хасэгава
- КГСценарист
Коёхару
Готогэ
- МКХудожник
Масахиро
Кимура
- КЭХудожник
Кодзи
Это
- МКМонтажёр
Манабу
Камино
- ЮТОператор
Юити
Тэрао
- ЮККомпозитор
Юки
Кадзиура
- ГСКомпозитор
Го
Сиина