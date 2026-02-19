Хай, систерс (сериал, 2026) смотреть онлайн

Три сестры живут в одном из спальных районов Москвы. Света — старшая сестра, администратор в супермаркете, воспитывает сына и мечтает об отношениях, испытывая при этом трудности с доверием к мужчинам. Даша — средняя, работает воспитателем в детском саду, совмещает наивность с попытками быть рассудительной. Крис — младшая, блогер, ведёт канал под названием «Хай, систерс», посвященный женской поддержке и самоидентичности. Несмотря на различия, сестры остаются близкими и сплоченными, оказывая друг другу помощь — пусть и не всегда эффективную.

