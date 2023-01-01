Катастрофа
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Катастрофа (сериал, 1986) смотреть онлайн

1986, Катастрофа 1 сезон
Драма18+

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О сериале

В повседневной жизни велико число несчастных случаев, после которых многие оказываются в специальном чрезвычайном отделе городской больницы Холби. Драматический сериал повествует о рабочих буднях и частной жизни пациентов, докторов, медсестер и других сотрудников маленького, но невероятно оживленного отделения неотложной помощи.

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Страна
Великобритания
Жанр
Драма

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