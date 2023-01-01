Как пройти собеседование
Wink
Сериалы
Как пройти собеседование

Как пройти собеседование (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Как пройти собеседование 1 сезон
Бизнес, Менеджмент12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Автор курса: Марина Хадина — руководитель карьерного направления HeadHunter. Собеседование — один из важнейших этапов трудоустройства. Умение правильно себя позиционировать и быть готовым ответить на любые вопросы рекрутера, несомненно, будет полезным как начинающим специалистам, так и топ-менеджерам крупных компаний.

Все сезоны сериала Как пройти собеседование смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг