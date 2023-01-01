Как пройти собеседование (сериал, 2018) смотреть онлайн
2018, Как пройти собеседование 1 сезон
Бизнес, Менеджмент12+
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Сюжет
Автор курса: Марина Хадина — руководитель карьерного направления HeadHunter. Собеседование — один из важнейших этапов трудоустройства. Умение правильно себя позиционировать и быть готовым ответить на любые вопросы рекрутера, несомненно, будет полезным как начинающим специалистам, так и топ-менеджерам крупных компаний.
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