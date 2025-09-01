Как мотылек топнул (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сулейман-бен-Дауд вовсе не желал иметь много жён, но обычай требовал, чтобы у их было султана больше, чем у других. Жёны всё время ссорились друг с другом, и обычно это приводило его в отчаяние. Но однажды он очень развеселился, случайно услышав, как поссорились мотылёк и его жена. И тогда мотылёк решился попросить султана о небольшом одолжении.

Балкис — любимая жена султана — тоже слышала, как ссорился мотылёк со своей женой, и о чём он говорил с Сулейманом-бен-Даудом. Это и помогло ей придумать, как заставить остальных жён перестать ссориться. Теперь всё зависит от того, решится ли мотылёк топнуть ногой.



