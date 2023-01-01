Качели (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Руслан Миронов приезжает в большой город, где хочет начать новую жизнь. Сняв комнату у риелтора-афериста, Руслан заселяется в квартиру, которую сдали днем раньше освободившемуся из тюрьмы вору в законе Науму. Это история о молодом парне, который по стечению обстоятельств оказался внутри криминального мира. Каково это — жить по понятиям, чем сейчас живет криминальный мир? Сможет ли парень противостоять соблазну легкой наживы и «успеха»? Какой путь выберет герой?



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