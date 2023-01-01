Качели (сериал, 2016) смотреть онлайн
2016, Качели 1 сезон
Криминал, Драмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Руслан Миронов приезжает в большой город, где хочет начать новую жизнь. Сняв комнату у риелтора-афериста, Руслан заселяется в квартиру, которую сдали днем раньше освободившемуся из тюрьмы вору в законе Науму. Это история о молодом парне, который по стечению обстоятельств оказался внутри криминального мира. Каково это — жить по понятиям, чем сейчас живет криминальный мир? Сможет ли парень противостоять соблазну легкой наживы и «успеха»? Какой путь выберет герой?
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Информация
Рейтинг
- ВЗРежиссёр
Владимир
Зинкевич
- НРАктриса
Натали
Роше
- ИКАктриса
Илона
Коробова
- АКАктриса
Адриана
Кузьмина
- ХКАктриса
Хильда
Кармен
- ВЗАктёр
Владимир
Зинкевич
- ЛГАктриса
Люция
Геращенко
- АСАктёр
Анатолий
Седач
- ЮСАктриса
Юлия
Супиченко
- МКАктёр
Михаил
Каминский
- АДАктёр
Артём
Дубницкий
- ВЗСценарист
Владимир
Зинкевич
- АЛПродюсер
Анна
Лебедева
- ПДПродюсер
Павел
Дятко
- ОКПродюсер
Ольга
Корнилова
- ОДПродюсер
Ольга
Дебалюк
- МГХудожница
Мария
Горелая
- СГМонтажёр
Сергей
Грош
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гречаный