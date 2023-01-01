Истории Кремниевой долины (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

К югу от Сан-Франциско находится ареал, где рождаются не просто новые продукты, а целые новые направления индустрии. Здесь разрабатывают и производят компьютеры и их составляющие, микропроцессоры, устройства мобильной связи и программное обеспечение.



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