Иллюстрации, инфографика, презентации (сериал, 2014) смотреть онлайн
2014, Иллюстрации, инфографика, презентации 1 сезон
12+
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Сюжет
Марк Хлынов, специалист в области визуальных коммуникаций, разберет основы и научит комплексному подходу к подбору, редактированию и управлению визуальным контентом вашего проекта. Вы узнаете, зачем презентации нужен дизайн и какие типы презентаций бывают, как сделать инфографику и пр.
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