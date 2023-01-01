И все же, грешник танцует с драконом
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И все же, грешник танцует с драконом

И все же, грешник танцует с драконом (мультсериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru 1 сезон
Аниме, Фэнтези18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Существуют особые способности, называемые формулами заклинаний. Но обладают этими навыками, не все, что позволяет особо умелым владельцам формул зарабатывать деньги. В городке под названием Эридана как раз живут такие предприимчивые дельцы.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb