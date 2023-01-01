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Грейс (сериал, 2021) смотреть онлайн

2021, Грейс 1 сезон
Драма, Криминал18+

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О сериале

Детектив Рой Грейс — рядовой полицейский из Брайтона, который отдал всю свою жизнь любимому делу, однако в настоящий момент его карьера переживает не лучшие времена. Будучи одержимым безуспешными поисками своей пропавшей жены, он параллельно ведёт расследования так называемых «холодных дел» без особых шансов на успех.

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Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Грейс»