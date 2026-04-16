Гранола – ПП меню
Wink
Сериалы
Гранола – ПП меню
2025, Гранола – ПП меню 1 сезон
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Гранола – ПП меню (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Устали от скучных диет?
Откройте для себя мир правильного питания, где каждое блюдо - настоящее наслаждение!
Здесь вы найдёте полезные завтраки, десерты и перекусы, а также примеры рационов на каждый день

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

Рейтинг