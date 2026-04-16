Готовиловв
Wink
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Готовиловв
2024, Готовиловв 1 сезон
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Готовиловв (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сергей готовит для своей семьи и друзей самые разные блюда - от обычных бутербродов до настоящих кулинарных шедевров. Увлекательные мастер-классы и необычные сочетания продуктов сделают каждый выпуск настоящим праздником вкуса

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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