Герои нашего города (мультсериал, 2019) смотреть онлайн
8.12019, Герои нашего города 1 сезон
Мультсериалы6+
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Сюжет
В большом шумном мегаполисе живут настоящие герои — машины-спасатели. Каждый день они помогают десяткам жителей, попавшим в беду. Благодаря героям мультфильма юные зрители узнают о разнообразии машин, получат важные уроки по безопасности и выучат важные правила поведения в городе.
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