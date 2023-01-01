Гарем по-русски (сериал, 2016) смотреть онлайн
2016, Гарем по-русски 1 сезон
Документальные16+
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Сюжет
Фильм о нестандартных семьях, в которых царят свободные отношения. О женщинах, которые верят в любовь к нескольким мужчинам и о современных владельцах гаремов. Что чувствуют супруги, которые «одни из…», и действительно ли подобные отношения устраивают всех членов такой семьи?
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